{"_id":"6b043166111c7f4a050f0870","slug":"video-chamba-meeting-of-the-district-progressive-council-held-under-the-chairmanship-of-chandra-sehgal-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: चंद्र सहगल की अध्यक्षता में हुई जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा: चंद्र सहगल की अध्यक्षता में हुई जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक
चंबा। चंबा जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक अध्यक्ष चंद्र सहगल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के पिछड़ेपन, विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, शहर में पार्किंग की समस्या और पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने बस स्टैंड के समीप पार्किंग का काम शुरू करवाने के लिए सदर विधायक नीरज नैय्यर का आभार जताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।