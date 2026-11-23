{"_id":"6b043166111c7f4a050f0870","slug":"video-chamba-meeting-of-the-district-progressive-council-held-under-the-chairmanship-of-chandra-sehgal-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: चंद्र सहगल की अध्यक्षता में हुई जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा। चंबा जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक अध्यक्ष चंद्र सहगल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के पिछड़ेपन, विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, शहर में पार्किंग की समस्या और पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने बस स्टैंड के समीप पार्किंग का काम शुरू करवाने के लिए सदर विधायक नीरज नैय्यर का आभार जताया।

... और पढ़ें