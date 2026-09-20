Chamba News: जिले के चार ग्रामीण रूटों पर दौड़ीं इलेक्ट्रिक बसें

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डीजल खर्च घटेगा, प्रदूषण पर भी लगेगी लगामसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। लंबे समय से पुरानी और खटारा बसों के सहारे सफर कर रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। रविवार को चंबा की सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया।चार ग्रामीण रूटों चंबा-खज्जियार, चंबा-बगोड़ी, चंबा-लंगेरा और चंबा-नगोड़ी पर बसें दौड़ीं। नई बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों में खुशी है।इन रूटों पर लंबे समय से पुरानी डीजल बसें चल रही थीं। कई बार बसों के बीच रास्ते में खराब होने से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बस सेवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब नई बसों के संचालन से यात्रियों को समय पर और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।इलेक्ट्रिक बसें करीब 180 किलोमीटर का औसत देने में सक्षम हैं। इससे डीजल की खपत कम होने के साथ परिवहन निगम के खर्च में भी बचत होगी। वहीं, डीजल बसों की तुलना में प्रदूषण कम होने से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। पहाड़ी और ग्रामीण रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन यात्रियों के लिए नई सुविधा के रूप में देखा जा रहा है।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि चार ग्रामीण रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे यात्रियों को पुरानी बसों के बार-बार खराब होने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही डीजल खर्च में बचत और प्रदूषण में कमी आएगी।