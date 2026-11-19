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बिलासपुर जिले के पडयालग में महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की जयंती पर एक सम्मेलन आयोजित किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इसमें मुख्यातिथि रहे और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। मंत्री धर्माणी सहित सभी उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान देश के राजनीतिक इतिहास में उनके योगदान और नेतृत्व क्षमता को याद किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीतों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हिमाचली लोक संस्कृति की झलक पेश की। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति से महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ गांव के विकास और स्वच्छता में भी योगदान दे रही हैं। मंत्री ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में समान अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया।

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