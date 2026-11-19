क्षेत्रों में लावारिस बैलों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही

डंगार व्यापार मंडल के प्रधान संदीप जसवाल ने बताया कि कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में लावारिस बैलों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ग्रामीण इस संबंध में पहले ही पंचायत को शिकायत दे चुके थे। पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर संबंधित विभाग को भी भेजा था। विभाग की टीम ने लावारिस पशुओं को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन बैलों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली और टीम लौट गई। इसके बाद दोपहर करीब तीन बजे बैल के हमले में बुजुर्ग महिला की जान चली गई।