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संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली, सोनीपत स्थित पैतृक गांव पहुंचा

Naveen

Updated Sun, 20 Sep 2026 03:46 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 03:46 PM IST







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दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट से 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। इस पैरोल पर वह अपने पैतृक गांव जठेड़ी पहुंचा है। ... और पढ़ें

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