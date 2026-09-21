Sonipat News: पत्नी ने कहा दो वक्त की सूखी रोटी खा लेना, अपराध की दुनिया में मत जाना
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:18 AM IST
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गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी लेडी डॉन के नाम से मशहूर रही अनुराधा ने कहा कि अपराध की दुनिया दूर रहने की सलाह दी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हों, दो वक्त की सूखी रोटी खाकर जीवन गुजार लेना बेहतर है, लेकिन अपराध की राह पर कदम नहीं रखना चाहिए। अनुराधा ने बताया कि मुलाकात के दौरान संदीप को परिवार के सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। उसने अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और उनके साथ समय बिताया।
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