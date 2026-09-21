Sonipat News: पुराने शराब तस्करी मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

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सोनीपत। राई थाना पुलिस ने पुराने शराब तस्करी मामले में दूसरे आरोपी फरीदाबाद जिले के गांव सीकरी निवासी आजाद को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग पानीपत के एईटीओ अनुभव पुनिया की शिकायत पर 15 सितंबर को राई थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विभाग ने एक वाहन का चालान किया था। चालक रहीश ने वाहन में अन्य सामान होने संबंधी टैक्स इनवॉइस दिखाए थे। वाहन को दुहन यार्ड पार्किंग, 334(बी) के पास ले जाने पर चालक ने उसमें शराब भरी होने की जानकारी दी। जांच में काफी मात्रा में शराब बरामद होने पर रहीश को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने मामले में आजाद को गिरफ्तार किया है।