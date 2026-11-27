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गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर पांचवें दिन भी धरने पर बैठे किसान
गोहाना। गोहाना। आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल के सामने किसानों ने पांचवें दिन भी धरना जारी रखा। धरने का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ने का भाव काफी कम है। गन्ना किसानों की मुख्य व्यापारिक फसल होने के बावजूद भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। किसान लंबे समय से गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग का रहे हैं। सरकार ने किसानों की मांग को अनदेखा कर भाव में मात्र 25 रुपये की बढ़ौतरी कर 430 रुपये प्रति क्विंटल किया है। सरकार द्वारा तय किए गए गन्ने के भाव से किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसानों ने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया।
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