विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। इस्कॉन प्रचार समिति की ओर से सिक्का कॉलोनी में रविवार को हरिनाम संकीर्तन फेरी का आयोजन किया गया। फेरी की शुरुआत कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से हुई। इसमें श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए आसपास की गलियों से गुजरे।हरिनाम संकीर्तन फेरी मनीषा चौबे के निवास स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन किया। इस्कॉन प्रचार समिति की ओर से पूरे मार्ग में लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। रघु कुमार दास ने गीता जयंती के महत्व पर प्रकाश डाला।इसी माह में भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य उपदेश दिया था। गीता का संदेश मनुष्य को जीवन में धर्म, कर्म, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।कार्यक्रम में कृष्ण कृपा दास, भागवत तत्व दास, शांत नरसिंह दास, युग धर्मदास, ब्रज नारद दास, सुप्रसाद हरिदास, सीए केके गर्ग, इंस्पेक्टर सुंदर सिंह, प्रिंसिपल जय भगवान, श्याम सिंह रावत सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए।