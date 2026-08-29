फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Congress members extend support to striking employees in Sonipat; former CPS accuses government of reneging on promises made to staff.

सोनीपत: हड़ताली कर्मचारियों को कांग्रेसियों का समर्थन, पूर्व सीपीएस बोले- सरकार कर कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी; जायज मांगों को कर रही है अनदेखा

Sat, 29 Aug 2026 05:36 PM IST
मयूर शर्मा
Mayur Sharma मयूर शर्मा
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:36 PM IST
Congress members extend support to striking employees in Sonipat; former CPS accuses government of reneging on promises made to staff.
सोनीपत। नगर पालिका कार्यालय के गेट पर मांगों को लेकर धरने पर बैठे हड़ताली सफाई कर्मचारियों को शनिवार को पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जयवीर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। इस दौरान जयवीर सिंह ने सरकार पर सफाई कर्मचारियों की अनदेखी और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि सफाई कर्मचारी विकास की पहली कड़ी हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी सफाई कर्मचारियों ने अस्पतालों, स्कूलों, शहरों और गांवों में सबसे पहले पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार सफाई कर्मचारियों से वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। पूर्व सीपीएस ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गांवों में 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। उनकी सरकार ने ठेका प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को सीधे डीसी रेट पर नियुक्त करने तथा कार्यरत कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में भी कांग्रेस सरकार ने पहल की थी। मौजूदा सरकार को सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करना चाहिए। इस दौरान जोगिंद्र दहिया, शहरी अध्यक्ष प्रवीन सैनी, सुषमा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

चित्रकूट में डोडा माफी बांध टूटने की कगार पर, सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

Doda Maafi Dam in Chitrakoot on verge of collapse questions raised about Irrigation Department functioning
Chitrakoot
29 Aug 2026

बिजनौर: गोयल धर्मकांटे के निकट हाईवे धंसा, दुर्घटना का खतरा बढ़ा

Bijnor: Highway caves in near Goyal Dharamkanta; risk of accidents rises.
Bijnor
29 Aug 2026

कोटकपूरा में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शुरू करवाई सफाई व स्वच्छता मुहिम

Speaker Kultar Singh Sandhwan launched a cleanliness and sanitation drive in Kotkapura.
Chandigarh-Punjab
29 Aug 2026
विज्ञापन
विज्ञापन

नंगल में मिशन क्लीन पंजाब अभियान के तहत मंत्री हरजोत बैंस ने की सफाई

Minister Harjot Bains took part in a cleanliness drive in Nangal under the 'Mission Clean Punjab' campaign.
Chandigarh-Punjab
29 Aug 2026

औरैया में बेला-कानपुर मार्ग पर हादसा, डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Accident on Bela Kanpur road in Auraiya motorcyclist dies after collision with a DCM truck
Auraiya
29 Aug 2026
विज्ञापन

सहारनपुर: हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

Saharanpur: Attempt-to-murder accused arrested in encounter
Saharanpur
29 Aug 2026

नवजात की मौत पर बवाल, परिजनों का आरोप पैसे के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया; VIDEO

Uproar over newborn's death family alleges oxygen mask was used to extract money
Ballia
29 Aug 2026
विज्ञापन

बलिया में पहले दिन 6016 महिलाओं ने फ्री में किया सफर, VIDEO

6016 women traveled for free in Ballia on the first day
Ghazipur
29 Aug 2026

Video: 34,512 बहनों और सहयात्रियों ने की मुफ्त यात्रा, रोडवेज पर उमड़ा उत्साह

Video: 34,512 बहनों और सहयात्रियों ने की मुफ्त यात्रा, रोडवेज पर उमड़ा उत्साह
Gonda
29 Aug 2026

Video: भूलेख अनुभाग में लगी आग, कर्मचारियों ने फायर सिस्टम से पाया काबू

Video: भूलेख अनुभाग में लगी आग, कर्मचारियों ने फायर सिस्टम से पाया काबू
Sitapur
29 Aug 2026

Video: H1N1 और सीजनल फ्लू पर सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने की समीक्षा

Video: H1N1 और सीजनल फ्लू पर सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने की समीक्षा
Lucknow
29 Aug 2026

सोनीपत: मॉडल टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

Protest by sanitation workers at the Government Middle School in Model Town Sonipat.
Sonipat
29 Aug 2026

वीडियो: चक्कीमोड में फिर बना पहाड़ खतरनाक, हाईवे पर खिसक रहा मलबा

Video: Mountain slope turns dangerous again at Chakkimod; debris sliding onto the highway.
Himachal Pradesh
29 Aug 2026

दंगल में गोरखपुर के पहलवानों का दबदबा, अधिकांश कुश्तियां रहीं बराबरी पर; VIDEO

Gorakhpur wrestlers dominate the wrestling arena most bouts ended in draw
Ballia
29 Aug 2026

चार महीने से हो रहा कूड़ा डंप, तो कहीं तीन महीने से पेयजलापूर्ति ठप, VIDEO

Garbage has been dumped for four months while drinking water supply stalled three months
Ghazipur
29 Aug 2026

भदोही के राणा ने प्रयागराज के रामबाबू को दी पटखनी, VIDEO

Rana from Bhadohi defeats Rambabu from Prayagraj
Bhadohi
29 Aug 2026

गुरुग्राम मेट्रो विस्तार ने पकड़ी रफ्तार: 160 टन वजनी पहला यू-गर्डर लिफ्ट, मंत्री राव नरबीर ने किया शुभारंभ

Gurugram Metro expansion gains momentum first 160-tonne U-girder lifted
Gurugram
29 Aug 2026

मेरठ: क्वांटम इंटरनेशनल स्कूल और स्टेडियम बी टीम के हॉकी मैच का आयोजन

Meerut: Hockey match organized between Quantum International School and Stadium B Team.
Meerut
29 Aug 2026

VIDEO: श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया

Shravan Upakarma and Rakshabandhan festivals were celebrated with great pomp in haldwani
Nainital
29 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन के दिन चार पालियों में कैदी भाइयों से मिलने उप कारागार पहुंचीं 700 से अधिक बहनें

On the day of Rakshabandhan more than 700 sisters reached the sub-jail in four shifts to meet their imprisoned brothers in haldwani
Nainital
29 Aug 2026

दमोह-कटनी हाईवे पर बड़ा हादसा: चीलघाट पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरा ट्रक, दो लोगों के फंसे होने की आशंका

Damoh Truck Accident 18-Wheeler Crashes Through Bridge Railing into River 2 Feared Trapped
Damoh
29 Aug 2026

मेरठ: शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री शांति महामंडल विधान का आयोजन

Meerut: Shri Shanti Mahamandal Vidhan organized at Shantinath Digambar Jain Panchayati Mandir.
Meerut
29 Aug 2026

पंजाब में 'मिशन क्लीन पंजाब' शुरू, स्वास्थ्य मंत्री ने पटियाला में किया आगाज

'Mission Clean Punjab' launched in Punjab; Health Minister kicks off the initiative in Patiala.
Patiala
29 Aug 2026

बाड़मेर: दोनों हाथ नहीं, फिर भी नहीं टूटा हौसला... पैरों से विधायक रविंद्र भाटी की कलाई पर बांधी राखी

Divyang Leela tied a protective thread to MLA Ravindra Singh Bhati with her feet.
Barmer
29 Aug 2026

बहादुरगढ़: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी, ठेका कर्मियों ने दिया समर्थन

Sanitation workers' strike in Bahadurgarh continues for the 24th day; contractual workers extend support.
Jhajjar/Bahadurgarh
29 Aug 2026

कानपुर: रात में सो रहे ट्रक चालकों का मोबाइल चोरी करने वाले चार गिरफ्तार

Kanpur Four arrested for stealing mobile phones from truck drivers while they slept at night
Kanpur
29 Aug 2026

गुरुहरसहाय में फूड सेफ्टी विंग की बड़ी कार्रवाई, 376 किलो संदिग्ध मिठाई नष्ट

Major crackdown by Food Safety Wing in Guruhar-Saha 376 kg of suspicious sweets destroyed.
Chandigarh-Punjab
29 Aug 2026

कानपुर के पुरवामीर में रेस्क्यू की भारी तबाही, पड़ोसी के बरामदे में रात गुजारने को मजबूर बेसहारा परिवार

Massive devastation in Kanpur Purvamir destitute family forced to spend the night in a neighbors veranda
Kanpur
29 Aug 2026

रुद्रपुर के विवादित बयान पर बोले सीएम धामी, रक्षाबंधन के मौके पर दिया बड़ा संदेश

रुद्रपुर के विवादित बयान पर बोले सीएम धामी, रक्षाबंधन के मौके पर दिया बड़ा संदेश
Uttarakhand
29 Aug 2026

टोहाना: पीएम श्री स्कूल के प्रवक्ता का आमरण अनशन, नौ दिन से धरने पर बैठे, 31 को शहर में प्रदर्शन का ऐलान

PM SHRI School spokesperson in Tohana on fast-unto-death; has been staging a sit-in for nine days; protest in the city announced for the 31st.
Fatehabad
29 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed