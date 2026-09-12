Sonipat News: प्रदेश के खेल नर्सरी कोचों को मिलेगा दो महीने का वेतन, बजट जारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:42 AM IST
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प्रदीप कुमार
रोहतक। प्रदेश की खेल नर्सरियों में प्रशिक्षण दे रहे कोचों रुका हुआ वेतन मिलने वाला है। खेल विभाग ने बजट जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 4 करोड़ 51 लाख के कुल बजट में रोहतक को 90 नर्सरियों के लिए 34 लाख 14 हजार 508 रुपये मिले हैं। सबसे ज्यादा बजट के मामले में रोहतक चौथे स्थान पर है। यह राशि कोचों के दो महीने के वेतन के लिए है। इस सत्र में एक भी महीने का वेतन अभी तक मिला नहीं है।
वहीं दूसरी ओर जिले में तीन जिले ऐसे भी हैं जिनका बजट अभी जारी नहीं हुआ है। यह जिले हिसार, हांसी और फतेहाबाद हैं। जींद को सबसे अधिक करीब 50 लाख रुपये मिले हैं और यह राशि 129 नर्सरियों के लिए है। पंचकूला को सबसे कम 7 लाख 7 हजार 336 रुपये मिले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जिले में नर्सरियों की संख्या सबसे कम है।
रोहतक के जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि इस सत्र के दो महीनों का वेतन कोचों के बैंक खातों में जाएगा। सोमवार को बिलिंग की शुरू करने के पश्चात रकम खातों में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर रकम कोचों तक पहुंचाने का प्रयास है।
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रोहतक। प्रदेश की खेल नर्सरियों में प्रशिक्षण दे रहे कोचों रुका हुआ वेतन मिलने वाला है। खेल विभाग ने बजट जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 4 करोड़ 51 लाख के कुल बजट में रोहतक को 90 नर्सरियों के लिए 34 लाख 14 हजार 508 रुपये मिले हैं। सबसे ज्यादा बजट के मामले में रोहतक चौथे स्थान पर है। यह राशि कोचों के दो महीने के वेतन के लिए है। इस सत्र में एक भी महीने का वेतन अभी तक मिला नहीं है।
वहीं दूसरी ओर जिले में तीन जिले ऐसे भी हैं जिनका बजट अभी जारी नहीं हुआ है। यह जिले हिसार, हांसी और फतेहाबाद हैं। जींद को सबसे अधिक करीब 50 लाख रुपये मिले हैं और यह राशि 129 नर्सरियों के लिए है। पंचकूला को सबसे कम 7 लाख 7 हजार 336 रुपये मिले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जिले में नर्सरियों की संख्या सबसे कम है।
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रोहतक के जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि इस सत्र के दो महीनों का वेतन कोचों के बैंक खातों में जाएगा। सोमवार को बिलिंग की शुरू करने के पश्चात रकम खातों में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर रकम कोचों तक पहुंचाने का प्रयास है।
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