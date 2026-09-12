Sonipat News: शहर में झमाझम बरसे मेघ, कलानौर में 28 मिमी बारिश

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रोहतक। जिले में शुक्रवार सुबह तेज धूप के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर 2:15 बजे काले बादल छाए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।जिले में शुक्रवार को औसतन करीब 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश कलानौर में 28 मिमी हुई। इसके अलावा रोहतक शहर में 10 मिमी, महम में 3 मिमी, सांपला में 2 मिमी और लाखनमाजरा में 2 मिमी बारिश हुई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वीरवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है।वहीं, वीरवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, वहीं शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली।