{"_id":"6a9a79c75da5812b11066600","slug":"video-rohtak-gets-relief-from-heavy-rain-temperature-drops-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में झमाझम बारिश से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में दोपहर एक शुरू हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी। शुक्रवार की बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। इससे पहले वीरवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे लोग उमस से परेशान थे। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखी गई लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है।

... और पढ़ें