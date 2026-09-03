Rohtak News: जन्माष्टमी पर हांडी फोड़ और पौधरोपण कार्यक्रम

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रोहतक। गोहाना रोड स्थित शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वीरवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों ने कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित मनमोहक झांकियां, भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। हांडी फोड़ और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। इंजीनियर्स क्लब रोहतक के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद, सचिव आरसी सिंगला और कोषाध्यक्ष बीबी पोपली ने विद्यालय परिवार के साथ पौधे लगाए। वरिष्ठ आचार्य शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि कृष्ण का जीवन कर्म और धर्म की प्रेरणा देता है। संवाद