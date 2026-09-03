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Rohtak News: मां बगलामुखी सत्संग का आयोजन

Thu, 03 Sep 2026 10:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 03 Sep 2026 10:00 PM IST
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Organization of Maa Baglamukhi Satsang
47. सर्कुलर रोड ​स्थित पुरी धाम में पूजा-अर्चना करते महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी। स्रोत श्रद्धाल
रोहतक। बगलामुखी मैया तेरी महिमा अपार है...। सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में वीरवार को मां बगलामुखी सत्संग व भजन संध्या का आयोजन किया गया। डेरे के महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी महाराज ने माता के भजनों का गुणगान किया। महामंडलेश्वर ने बताया कि पुरीधाम में प्रत्येक वीरवार को जगत जननी, शक्तिस्वरूपा भगवती मां बगलामुखी का सत्संग किया जा रहा है। इस दौरान मां के चमत्कारी स्वरूप और महिमा का गुणगान किया जाता है। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रसाद वितरण भी किया गया। संवाद
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