Rohtak News: मां बगलामुखी सत्संग का आयोजन

विज्ञापन

रोहतक। बगलामुखी मैया तेरी महिमा अपार है...। सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में वीरवार को मां बगलामुखी सत्संग व भजन संध्या का आयोजन किया गया। डेरे के महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी महाराज ने माता के भजनों का गुणगान किया। महामंडलेश्वर ने बताया कि पुरीधाम में प्रत्येक वीरवार को जगत जननी, शक्तिस्वरूपा भगवती मां बगलामुखी का सत्संग किया जा रहा है। इस दौरान मां के चमत्कारी स्वरूप और महिमा का गुणगान किया जाता है। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रसाद वितरण भी किया गया। संवाद