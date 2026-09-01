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पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक से धर्मशाला के लिए नई बस को दिखाई हरी झंडी

रोहतक ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 01:23 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 01:23 PM IST







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पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और भाजपा नेता सतीश नांदल ने रोहतक से धर्मशाला जाने वाली नई बस को हरी झंडी दिखाई। यह बस रोजाना दोपहर 12 बजे रोहतक से रवाना होगी। रात को 12 बजे हिमाचल के कांगड़ा पहुंचने का समय है। एक तरफ का किराया 827 रुपये रहेगा। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रोहतक के जिला आयुक्त सतबीर सिंह भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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