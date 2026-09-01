Rohtak News: सिरतार संस्थान की 16वीं बैठक, ई-लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने के निर्देश

रोहतक। राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सिरतार में मंगलवार को प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक हुई। मंडलायुक्त मोनिका मलिक ने अध्यक्षता की और संस्थान का निरीक्षण किया। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार और प्राचार्य डॉ. एडी पासवान ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित शैक्षणिक, पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया।मंडलायुक्त ने संस्थान में ई-लाइब्रेरी को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-बुक्स, ई-जर्नल्स और डिजिटल अध्ययन सामग्री पर बल दिया।इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों, प्रशिक्षुओं और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने संस्थान की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। मंडलायुक्त ने सदस्यों के साथ पौधरोपण भी किया।