{"_id":"6aa689959177574c460afaaa","slug":"video-employees-in-rewari-took-out-a-sankalp-march-demanding-the-restoration-of-the-old-pension-scheme-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी: ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाला संकल्प मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को रेवाड़ी में हजारों कर्मचारियों ने संकल्प मार्च निकाला। पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारी राव तुलाराम पार्क में एकत्र हुए। यहां से मार्च शुरू होकर लघु सचिवालय पहुंचा। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मार्च के दौरान कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे और ‘पुरानी पेंशन अधिकार हमारा’ व ‘ओपीएस बहाल करो’ जैसे नारे लगा रहे थे। मार्च में महिला कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। मार्च का नेतृत्व प्रदेश महासचिव ऋषि नैन और राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला प्रभारी डॉ. अरविंद यादव ने किया। अध्यक्षता जिला प्रधान राजबीर यादव ने की, जबकि मंच संचालन जिला महासचिव मनोज मसानी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप लाठर, महिला विंग इंचार्ज राजबाला, ऑडिटर विजय भुना, डॉ. बलराम आर्य समेत विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ओपीएस की बहाली होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से प्रत्येक रविवार को जिला स्तर पर संकल्प मार्च किए जा रहे हैं। इनका समापन 7 फरवरी 2027 को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्यव्यापी संकल्प मार्च के साथ होगा।

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