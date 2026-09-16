Rewari News: अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 16 Sep 2026 11:34 PM IST
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से बुधवार को नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने बताया कि राजस्व संपदा गोकलगढ़ में बिना अनुमति विकसित की जा रही करीब 2.5 एकड़ की अवैध कॉलोनी में चारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। इसके अलावा करीब चार एकड़ में विकसित की जा रही दूसरी अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी, चारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। संवाद
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