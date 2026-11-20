{"_id":"6b00387823e070c69504d6c8","slug":"video-13-complaints-were-presented-at-the-grievance-redressal-committee-meeting-9-were-resolved-on-the-spot-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 शिकायतें रखीं, 9 का मौके पर निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। नागरिकों की शिकायतों के समाधान में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचाएं। यह निर्देश हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने शुक्रवार को बाल भवन सभागार में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में दिए। बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 9 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 4 मामलों में जांच कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। गांव पीवरा में जमाबंदी की मलकीयत में हिस्सेदारों के नाम गलत दर्ज करवाने की शिकायत पर मंत्री ने एसडीएम बावल संजीव कुमार की अध्यक्षता में पूरे रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गांव कलवाड़ी निवासी अमर सिंह जांगड़ा की सोसायटी में किए गए कार्य की अदायगी नहीं होने की शिकायत पर जांच में सहयोग नहीं करने वाले संबंधित हिस्सेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। राधा कृष्ण सोसायटी सुठानी के निवासियों ने पिछली बैठक के आदेशों के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत रखी। इस पर मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को जल्द कनेक्शन जारी करने को कहा। मीटर लगवाने के नाम पर लाइनमैन द्वारा पैसे लेने की शिकायत पर ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों को शामिल कर जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में अवैध कब्जों और बिजली निगम से संबंधित अन्य शिकायतें भी रखी गईं। मंत्री ने अधिकारियों को इनका प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण यादव, डॉ. कृष्ण कुमार, अनिल यादव, डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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