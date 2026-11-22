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अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मोदी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक शौचालयों की कार्यक्षमता, सुरक्षा और साफ-सफाई में सुधार करना है।अभियान के दौरान ग्राम पंचायतें अपने गांवों की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन करेंगी। सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के साथ लोगों को नियमित उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में स्वच्छता चर्चा, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी।अभियान में सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक, संस्थागत और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का चयन किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, संस्थानों, सफाई कर्मचारियों और सामुदायिक चैंपियनों को सम्मानित किया जाएगा।