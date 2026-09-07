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पलवल: सरकार के आदेश के बाद भी नहीं थमी हड़ताल, 33वें दिन भी अग्निशमन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 07:25 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 07:25 PM IST







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पलवल। अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को 33वें दिन भी जारी रही। सरकार की ओर से कर्मचारियों को काम पर लौटने के आदेश दिए जाने के बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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