Palwal News: दुकानदार का खून से लथपथ शव मिला, हत्या की आशंका

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पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्यसंवाद न्यूज एजेंसीफिरोजपुर झिरका। सदर थाना क्षेत्र के गांव रावली के बाहर दिल्ली-अलवर रोड पर रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब किराने की दुकान के बाहर टीन शेड के नीचे सो रहे 58 वर्षीय दुकानदार एवं पशुपालक इदरीश कुरैशी का शव खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक के कान के पास गहरा जख्म मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।परिजनों के अनुसार, इदरीश रोजाना किराने की दुकान बंद करने के बाद दुकान के बाहर बने टीन शेड के नीचे ही सोता था। शनिवार रात भी वह रोजाना की तरह दुकान बंद करने के बाद वहीं सो गया था। रविवार सुबह नमाज के समय परिजन और आसपास के लोग उसे जगाने पहुंचे। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन पास गए। वहां उन्होंने उसे मृत पाया।कान के पास गहरा जख्म देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद और सीआईए फिरोजपुर झिरका प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। डीएसपी फिरोजपुर झिरका हरदीप सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम बोर्ड से कराने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि इदरीश की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आसपास के क्षेत्र, घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।खबर लिखे जाने तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद ने परिजनों को मामले की निष्पक्ष जांच कर हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।