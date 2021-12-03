Palwal News: दो लोगों से 35.46 लाख रुपये की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:46 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। साइबर ठगों ने जिले में दो मामलों में 35 लाख 46 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुहिराम कॉलोनी निवासी खाद-बीज व्यापारी चंद्र प्रकाश को व्हाट्सएप पर अडानी गैस कनेक्शन सुचारू रखने के नाम पर संदिग्ध एप का लिंक भेजा गया। 10 रुपये भुगतान की प्रक्रिया के बाद उनके एक्सिस बैंक के दो खातों से 13 किस्तों में 33,75,426 रुपये निकाल लिए गए। व्यापारी के अनुसार उन्होंने कोई ओटीपी या नेट बैंकिंग पासवर्ड साझा नहीं किया था।
आदर्श कॉलोनी निवासी आरती रानी ने गूगल से मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड से 1,70,468
रुपये की अवैध कटौती हो गई। मामले की जांच एसआई विकास कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध लिंक और अनधिकृत कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की अपील की है।
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पलवल। साइबर ठगों ने जिले में दो मामलों में 35 लाख 46 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुहिराम कॉलोनी निवासी खाद-बीज व्यापारी चंद्र प्रकाश को व्हाट्सएप पर अडानी गैस कनेक्शन सुचारू रखने के नाम पर संदिग्ध एप का लिंक भेजा गया। 10 रुपये भुगतान की प्रक्रिया के बाद उनके एक्सिस बैंक के दो खातों से 13 किस्तों में 33,75,426 रुपये निकाल लिए गए। व्यापारी के अनुसार उन्होंने कोई ओटीपी या नेट बैंकिंग पासवर्ड साझा नहीं किया था।
आदर्श कॉलोनी निवासी आरती रानी ने गूगल से मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड से 1,70,468
रुपये की अवैध कटौती हो गई। मामले की जांच एसआई विकास कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध लिंक और अनधिकृत कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की अपील की है।
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