पलवल: विकास कार्यों में देरी पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर नाराज, गैरहाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में बुधवार को जिले के विकास कार्यों की स्थिति पर कई सवाल उठे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता, देरी और जनसमस्याओं पर जवाब मांगा। उन्होंने बिना सूचना बैठक से गैरहाजिर रहे लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता और पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता समेत अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और मुख्य सचिव को पत्र लिखने के निर्देश दिए। बैठक में सफाई व्यवस्था, जलभराव, पेयजल, बिजली और अधूरी परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

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