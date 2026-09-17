आशीर्वाद का दीया से जगमगाया पलवल

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पलवल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया। वहीं पलवल, हथीन और होडल विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थानों पर दीप जलाए गए। कार्यक्रम के जरिए सेवा, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संदेश दिया गया।

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