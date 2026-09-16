Palwal News: बूस्टर टैंक पर निजी मोटरों के कब्जे का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीबहीन। गांव नागल सभा में पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में रैनीवेल और पानी का बूस्टर टैंक होने के बावजूद इसका लाभ सभी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। बूस्टर का पानी कुछ घरों तक ही सीमित होकर रह गया है।ग्रामीणों के अनुसार, गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद कुछ दिन तक पानी की आपूर्ति हुई, लेकिन बाद में बंद हो गई। उनका आरोप है कि पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार ने घरों में पानी की टोंटियां लगाकर आपूर्ति शुरू कर दी और काम का बिल भी पास हो गया, लेकिन इसके बाद नियमित पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि बूस्टर टैंक में कुछ लोगों ने निजी मोटरें लगा रखी हैं, जिससे पानी कुछ घरों तक ही पहुंच पा रहा है।मामले में सरपंच शमशाद ने बताया कि गांव में पानी मड़ियाका से आता है। वहां स्टाफ की कमी के कारण समय पर पानी नहीं मिल पाता। गांव का बूस्टर भी छोटा है। समस्या के समाधान के लिए जल्द प्रयास किए जाएंगे।बूस्टर टैंक में निजी मोटरें लगा रखी हैं। इसके कारण गांव में पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही है। पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। - हाकमगांव में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। एक टैंकर के लिए 1200 खर्च करने पड़ते हैं। - मो. रफीकबूस्टर टैंक बनने के बाद कुछ दिनों तक ही पानी की सप्लाई हुई थी। इसके बाद ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। दूर से पानी लाना पड़ता है। - इस्लामगांव छोटा है, लेकिन पेयजल की समस्या बड़ी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का समाधान कराने की जरूरत है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है। - मुस्तफा