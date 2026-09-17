मंदिर में प्रसाद लेने को लेकर पीटा: पलवल में राममंदिर में विवाद, हाथ में डंडा, कमर पर कट्टा लगाए आरोपी ने मारा

हरियाणा के पलवल के हसनपुर थाना अंतर्गत गांव खांबी में राम मंदिर में प्रसाद लेने गए एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और बाद में धर्मशाला में उस पर डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नटवर का आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाई नंदकिशोर के साथ मारपीट की। इसके बाद धर्मशाला में एक आरोपी ने उसके भाई पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। घायल नंदकिशोर का उपचार पलवल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

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