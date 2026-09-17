मंदिर में प्रसाद लेने को लेकर पीटा: पलवल में राममंदिर में विवाद, हाथ में डंडा, कमर पर कट्टा लगाए आरोपी ने मारा
खांबी गांव में राम मंदिर में प्रसाद लेने गए नंदकिशोर पर रूपचंद ने मारपीट की। बाद में वेदप्रकाश ने धर्मशाला में डंडे से हमला कर उसे घायल किया। आरोपी ने कट्टा दिखाकर धमकी भी दी। पुलिस जांच कर रही है।
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हरियाणा के पलवल के हसनपुर थाना अंतर्गत गांव खांबी में राम मंदिर में प्रसाद लेने गए एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और बाद में धर्मशाला में उस पर डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नटवर का आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाई नंदकिशोर के साथ मारपीट की। इसके बाद धर्मशाला में एक आरोपी ने उसके भाई पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। घायल नंदकिशोर का उपचार पलवल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
नटवर ने थाना हसनपुर में दी शिकायत में बताया कि 13 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे उसका बड़ा भाई नंदकिशोर गांव के राम मंदिर में प्रसाद लेने गया था। आरोप है कि वहां रूपचंद ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर अधिक लोग होने के कारण मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर नंदकिशोर को बचा लिया। इसके बाद नटवर अपने घायल भाई को खांबी स्थित धर्मशाला में ले गया और वहां लिटा दिया, कुछ देर बाद वेदप्रकाश मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा।
उसके हाथ में डंडा था और कमर में अवैध कट्टा लगा हुआ था। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उसने नंदकिशोर पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में नंदकिशोर लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो आरोपी ने कट्टा निकालकर उसकी ओर लहराया और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर भी डंडा मारकर उसे तोड़ दिया। हसनपुर थाना प्रभारी विजय पाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी कर ली है, जांच जारी है।