{"_id":"6ac519e746b88c1cb700fad6","slug":"video-minister-rajesh-nagar-visited-palwal-grain-market-and-took-stock-of-procurement-arrangements-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंत्री राजेश नागर ने पलवल अनाज मंडी का दौरा कर खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को पलवल अनाज मंडी का दौरा कर फसल खरीद सीजन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खरीद प्रक्रिया, कर्मचारियों की ड्यूटी और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को खरीद सीजन के दौरान पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

... और पढ़ें