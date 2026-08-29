{"_id":"6a92dd2fa1485333c70a0a49","slug":"video-foul-smelling-sewage-water-has-become-nuisance-in-shiv-vihar-colony-of-palwal-ward-23-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: वार्ड-23 की शिव विहार कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी बना परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल के वार्ड-23 स्थित शिव विहार कॉलोनी में लंबे समय से सीवर का गंदा पानी गलियों में जमा होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर का पानी जमा रहने से दुर्गंध और गंदगी का माहौल बना हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। त्योहारों पर घर आने वाली बहन-बेटियों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से सीवर व्यवस्था दुरुस्त कर जलभराव की समस्या का जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

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