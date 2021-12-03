Palwal News: कीचड़ में फंसी इनेलो कार्यकर्ताओं की गाड़ी

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पिनगवां। 27 सितंबर को नूंह में होने वाली ताऊ देवीलाल जयंती के कार्यक्रम को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी दौरान पिनगवां खंड के पापड़ी गांव में प्रचार के लिए पहुंची कार्यकर्ताओं की गाड़ी कीचड़ और पानी में फंस गई। कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो बनाकर गांवों में विकास के दावों पर सवाल उठाए। कार्यकर्ता अमित ने बताया कि काफी प्रयास के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद उसे पीछे करके वापस निकालना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांव की गलियों और रास्तों की स्थिति ऐसी है कि बारिश के बाद लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।

संवाद न्यूज एजेंसी