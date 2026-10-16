पलवल: नरेश कुमार शास्त्री बोले- पालिका और फायर कर्मचारियों के समझौते को पूरी तरह लागू करे सरकार

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पलवल शहर में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला स्तरीय सम्मेलन में राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार से पालिका और फायर कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग की। उन्होंने जोखिम भत्ता, दुर्घटना बीमा, लंबित वेतन, नियमित रोजगार और कर्मचारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। सम्मेलन में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी नेता मौजूद रहे।

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