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पलवल: पटवारी के कहने पर तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते युवक गिरफ्तार, पटवारी मौके से फरार

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST







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पलवल जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया। असावटी पटवार सर्कल में पटवारी के कहने पर तीन हजार रुपये लेने वाले युवक को टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि पटवारी मौके से फरार हो गया। ... और पढ़ें

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