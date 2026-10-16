{"_id":"6ad259385066b818dc09055d","slug":"video-direct-bus-service-from-hathin-in-palwal-to-gurugram-launched-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: हथीन से गुरुग्राम के लिए सीधी बस सेवा शुरू, सुबह 8 बजे मिलेगी बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हथीन से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी ने शुक्रवार को सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे हथीन से रवाना होकर मिडकोला, गांगोली और सोहना होते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी। इस सेवा से गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करने जाने वाले लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी।

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