{"_id":"6abd07a9bd2ac55d710ff3e0","slug":"video-conclusion-of-24-hour-halt-in-palwal-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: 24 घंटे के पड़ाव का समापन, पेंशनभोगियों ने उठाई लंबित मांगों के समाधान की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित 24 घंटे के पड़ाव का बुधवार को समापन हो गया। समापन पर प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन तहसीलदार पलवल को सौंपा गया। पेंशन पुनरीक्षण, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं में सुधार समेत कई मांगें उठाई गईं।

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