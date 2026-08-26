हथियारों के साथ रील बनाई तो होगी कार्रवाई, लाइसेंस भी होगा रद्द

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पलवल जिले के थाना मुंडकटी में आयोजित शिकायत निवारण शिविर में एसपी नीतीश अग्रवाल ने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के जल्द निपटारे, अपराधियों की निगरानी और आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। वहीं सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर हवाबाजी करने वालों को चेतावनी दी कि पुलिस लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे मामलों में केस दर्ज करने के साथ हथियार लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

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