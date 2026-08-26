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पलवल में लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल 21वें दिन भी जारी

Digvijay Singh

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:48 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:48 PM IST







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पलवल में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से हुए समझौते को लागू करने और लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। ... और पढ़ें

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