जीजा बना जल्लाद: 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, रक्तस्राव के बाद परिजनों को चला पता; आरोपी दो बच्चों का है बाप

गांव निवासी पुष्पेंद्र ने शिकायत में बताया कि 22 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे आरोपी उनके घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने उसके पिता रणधीर के साथ मारपीट की और लोहे की रॉड से वार कर उनका हाथ तोड़ दिया। घर में रखा टीवी भी तोड़ दिया गया। पिता को बचाने आए भाई सौरभ पर भी लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी।