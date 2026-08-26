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पलवल में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, सुबह 7 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

Digvijay Singh

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:43 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:43 PM IST







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पलवल में शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को देखते हुए भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश, आवागमन और पार्किंग पर सुबह 7 से रात 8 बजे तक रोक लगाई गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। ... और पढ़ें

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