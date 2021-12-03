Mahendragarh-Narnaul News: रामबास में खेतों में लगी आग, बाजरे की फसल नष्ट
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
निजामपुर। क्षेत्र के गांव रामबास में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से दो किसानों की बाजरे की फसल जलकर नष्ट हो गई। सरजीत के खेत में बाजरे की कटाई हो चुकी थी। वहीं पास के खेत में धनकड़ ने करीब एक एकड़ बाजरे की फसल काट रखी थी। आग लगने के समय दोनों किसान अपने खेतों पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना से दोनों किसानों को काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। हालांकि, आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। संवाद
विज्ञापन