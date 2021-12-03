किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं : एसडीएम
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:02 AM IST
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महेंद्रगढ़। एसडीएम योगेश सैनी ने मंगलवार को महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता तथा चिकित्सकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों, ओपीडी, इमरजेंसी कक्ष, दवा वितरण केंद्र व जांच प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर उपचार, आवश्यक दवाइयां व स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद
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