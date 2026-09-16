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नारनौल: बारां नगर परिषद में आप को 32 सीटें, सुशील गुप्ता बोले- हरियाणा में स्वास्थ्य-शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त
नारनौल। आम आदमी पार्टी (आप) के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने राजस्थान नगर-निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बारां नगर परिषद में आप ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुप्ता ने हरियाणा में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था की बदहाली पर भी चिंता व्यक्त की। बुधवार को डॉ. सुशील गुप्ता ने नारनौल आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं।
गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा और किसान पूरी तरह उपेक्षित हैं। उन्होंने रोहतक पीजीआई के जच्चा-बच्चा वार्ड की छत गिरने और महेंद्रगढ़ में सरकारी एमआरआई मशीन न होने का जिक्र किया। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए गए 1.85 लाख टैबलेट खराब पड़े हैं, जिन पर 700 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए गुप्ता ने कहा कि राज्य के सभी 23 जिलों में नशा घर-घर तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि नारनौल और महेंद्रगढ़ जैसे इलाकों में पुलिसकर्मियों के खुद चिट्टा व नशा बेचने की खबरें आ रही हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी समेत दक्षिण हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। गुप्ता ने 2023 की रबी फसल का बकाया मुआवजा तुरंत जारी करने की भी अपील की।
गुप्ता ने कहा कि राजस्थान की जनता भाजपा-कांग्रेस की राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की नीतियों को एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। बारां नगर परिषद में आप की जीत इसी का परिणाम है। उन्होंने हरियाणा की मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर किया।
गुप्ता ने कहा कि यदि वे 24 घंटे बिजली, मुफ्त पानी, बेहतरीन स्कूल और विश्वस्तरीय अस्पताल चाहते हैं, तो आप ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने भयमुक्त वातावरण देने का भी वादा किया। इस अवसर पर ज्योति सैनी, भूतपूर्व फौजी करण सिंह, जोगिंदर खन्ना, सोमदत्त, मनीष खन्ना, विवेक भटनागर,राजेश कुमार, संजय सैनी, रमेश अग्रवाल कांटीवाल, रामदेव, आत्माराम सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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