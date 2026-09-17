नारनौल में महाराजा शूरसैनी जयंती समारोह में पहुंचे सीएम सैनी, प्रतिमा का अनावरण टला

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नारनौल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार दोपहर करीब 12:45 बजे रेवाड़ी रोड स्थित सैनी सभा में आयोजित महाराजा शूरसैनी जयंती समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महाराजा शूरसैनी की प्रतिमा का अनावरण प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा का अनावरण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया और इसके बाद महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। प्रतिमा का अनावरण नहीं होने को लेकर कार्यक्रम स्थल पर चर्चा होती रही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति केवल धन और सत्ता में नहीं, बल्कि संगठन, संस्कार, शिक्षा, परिश्रम और आत्मसम्मान में है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का उल्लेख करते हुए युवाओं को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ने का आह्वान किया। अभिभावकों से बच्चों को नशे से दूर रखने और उन्हें पर्याप्त समय देने की अपील की। सैनी स्कूल भवन के लिए 31 लाख की घोषणा: सैनी समाज की ओर से सौंपे गए मांगपत्र पर मुख्यमंत्री ने बहरोड़ रोड स्थित सैनी स्कूल भवन के नवनिर्माण के लिए 31 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही डी फार्मेसी और नर्सिंग पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। महापुरुषों को बताया पूरे समाज की धरोहर: मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे समाज की धरोहर होते हैं। उन्होंने महाराजा शूरसैनी के आदर्शों और पराक्रम का उल्लेख करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने तथा सामाजिक भाईचारा और एकता मजबूत करने का आह्वान किया। विश्वकर्मा जयंती और पीएम मोदी के जन्मदिन का किया उल्लेख: सीएम ने कहा कि 17 सितंबर का दिन भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कारण विशेष है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान का भी उल्लेख किया। राज्य सरकार के अनुसार अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। विकास कार्यों को गति देने का भरोसा: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र के समान विकास के लिए काम कर रही है। नारनौल और महेंद्रगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विकास की गति और तेज करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव, नगर परिषद नारनौल चेयरपर्सन कमलेश सैनी, हरियाणा भूमि सुधार निगम के अध्यक्ष गुरनाम सिंह सैनी, सैनी सभा प्रदेश अध्यक्ष धर्म चौधरी, नांगल चौधरी नगरपालिका अध्यक्ष प्रिया सैनी, सैनी सभा नारनौल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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