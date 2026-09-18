{"_id":"6aacd43823029eb4460ae252","slug":"video-student-assaulted-at-narnaul-iti-female-instructor-and-male-teacher-accused-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल आईटीआई में छात्र से मारपीट, महिला इंस्ट्रक्टर और पुरुष टीचर पर आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्रगढ़ रोड स्थित आईटीआई में एक छात्र ने महिला इंस्ट्रक्टर और एक पुरुष टीचर पर मारपीट का आरोप लगाया है। छात्र अरुण का कहना है कि 14 सितंबर को क्लास में टोकने पर उसे टिफिन और जूती से पीटा गया। बाद में पुरुष टीचर ने उसकी शर्ट फाड़ दी और गाली-गलौज भी की। अरुण ने बताया कि महिला इंस्ट्रक्टर ने उसे एक पुरुष टीचर के पास ले जाकर भी पिटवाया। छात्र ने दावा किया कि आईटीआई अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्ट्रक्टर ने कथित तौर पर कहा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरुण अब आईटीआई जाने से डरता है। उसने घटना का विवरण एक कॉपी में नोट किया है। शिकायत की एक प्रति पर छात्रों के हस्ताक्षर भी हैं। आईटीआई के प्रिंसिपल विनोद खनगवाल ने कहा कि अरुण ने उनसे अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी। खनगवाल ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों को डर के माहौल में न रहने की सलाह दी।

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