{"_id":"6ab4da01eb9fc8d22b06449c","slug":"video-nangal-katha-in-narnaul-receives-development-projects-worth-rs9692-lakh-mla-inaugurates-them-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल में नांगल काठा में 96.92 लाख के विकास कार्यों की सौगात, विधायक ने किया उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नांगल काठा गांव में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों को 96.92 लाख रुपये की सौगात मिली है। नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव ने गांव में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन कर उन्हें ग्रामीणों को समर्पित किया। इनमें श्मशान घाट की चारदीवारी, पानी की टंकी, चौपाल की मरम्मत और रास्तों के निर्माण समेत कई कार्य शामिल हैं। श्मशान घाट में चारदीवारी और पानी की टंकी श्मशान घाट में चारदीवारी और पानी की टंकी के निर्माण पर 10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इससे श्मशान घाट में मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा। एससी चौपाल की मरम्मत पर 4.16 लाख गांव की एससी चौपाल की मरम्मत पर 4.16 लाख रुपये खर्च हुए हैं। वहीं हनुमान चौक से एससी चौपाल तक रास्ते के पुनर्निर्माण पर 16.30 लाख रुपये लगाए गए हैं। दो रास्तों के निर्माण पर 4.46 लाख बाबा मेघा से फूल सिंह के घर तक रास्ते के निर्माण पर 2.46 लाख और कृष्ण मंदिर से रघुवीर के घर तक रास्ता बनाने पर दो लाख रुपये खर्च हुए हैं। इन पांच प्रमुख कार्यों पर कुल 34.92 लाख रुपये खर्च हुए। अन्य विकास कार्यों पर 62 लाख गांव में करीब 62 लाख रुपये की लागत से अन्य विकास कार्य भी कराए गए हैं। इस तरह नांगल काठा में कुल विकास कार्यों की राशि 96.92 लाख रुपये पहुंच गई है। इन कार्यों में एचआरडीएफ, एचजीवीवाई और डीप्लान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख है। जरूरत के अनुसार जारी रहेंगे विकास कार्य उद्घाटन के दौरान विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। सड़क, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जरूरत के अनुसार विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी प्रदीप यादव, कनिष्ठ अभियंता हरीश सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताया और गांव की अन्य समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया।

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