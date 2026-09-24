राव तुलाराम का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा : जगदीश

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महेंद्रगढ़। शहीदी दिवस पर समस्त धानक समाज की ओर से राव तुलाराम चौक पर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। सूबेदार मेजर जगदीश प्रसाद इंदौरा ने बताया कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा राजा राव तुलाराम सिंह की पुण्यतिथि पर राव तुलाराम सिंह की प्रतिमा पर अनूसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह खुंडिया, गांव माजरा खुर्द सरपंच दिपिका व समस्त धानक समाज की ओर से प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सूबेदार अमर सिंह इंदौरा, मोहन लाल कोथल वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, सूबेदार मेजर सूबे सिंह, दया चंद मौजूद रही। संवाद