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नारनौल में नूंह रैली के लिए इनेलो ने कार्यकर्ताओं को दिया न्योता

Thu, 24 Sep 2026 11:54 AM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:54 AM IST
INLD invites party workers in Narnaul for the Nuh rally
इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से 27 सितंबर को नूंह में आयोजित होने वाली रैली को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने वीरवार को निजामपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इनेलो कार्यकारिणी सदस्य छोटेलाल दिल्ली और पार्टी सचिव सतबीर बडेसरा ने कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण देते हुए अधिक से अधिक संख्या में नूंह पहुंचने का आह्वान किया। पदाधिकारियों ने कहा कि रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। इस दौरान रैली की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्तार श्योराण, मुकेश जागीदार, सतबीर सोनू बागड़ी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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