Mahendragarh-Narnaul News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल

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महेंद्रगढ़। स्टेट हाईवे 148बी पर पालड़ी पनियारा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पाली गांव निवासी अमित कुमार घायल हो गए। पुलिस ने घायल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमित कुमार ने बताया कि 20 सितंबर सुबह करीब 9:15 बजे वह ड्यूटी के लिए महेंद्रगढ़ जा रहे थे। करीब 700-800 मीटर आगे पीछे से आए सफेद रंग के वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। संवाद