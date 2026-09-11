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कुरुक्षेत्र में बार एसोसिएशन की किसे मिलेगी चौधर, आज 375 महिलाओं सहित 2238 मतदाता करेंगे फैसला
जिला बार एसोसिएशन की चौधर किसे मिलेगी, यह फैसला आज हो जाएगा। 375 महिलाओं सहित 2238 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। चुनाव मैदान में चार महिलाओं सहित 15 प्रत्याशी हैं। सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद मतगणना व फिर चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे।
चुनाव में महासचिव पद पर तीन प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि अन्य पदों पर सहदेव और विक्रम पैनल के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। चुनाव 21 ईवीएम से कराया जा रहा है।
चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते रहे हैं। मतदान को लेकर दोनों पैनलों ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। अब सभी की नजरें मतदान और इसके बाद आने वाले परिणाम पर टिकी हैं।
महासचिव पद का मुकाबला इस बार खास दिलचस्प माना जा रहा है। इस पद के लिए दो प्रत्याशी दोनों पैनल से है तो एक स्वतंत्र रूप से मैदान में है, ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं, अन्य पदों पर सहदेव और विक्रम पैनल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी।
पहली बार उपप्रधान पद पर भिड़ रही महिलाएं
बार कौंसिल ने यह पहली बार तय किया है कि उपप्रधान पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किया गया। ऐसे में इस पद के लिए आरती अग्रवाल व मंजू रानी मैदान में उतरी है। दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं जीत सुनिश्चित करने के लिए पिछले कईं दिनों से खूब प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनाव में हर किसी की निगाहें दोनो पैनल के साथ इस पद पर होने वाले चुनाव पर भी टिकी है। वहीं महासचिव पर भी चुनाव रोचक होगा। यहां दोनों पैनल के अलोक शर्मा व साहिल मंगला के अलावा विक्रम सिंह भी मैदान में डटे हैं।
कड़ा सुरक्षा पहरा, सीसीटीवी की निगरानी
चुनाव के लिए पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।
चुनाव अधिकारी अधिवक्ता विनय मोहन आश्री का कहना है कि चुनाव ईवीएम के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा।
बॉक्स
ये है चुनाव मैदान में
प्रधान----- सहदेव रढान, विक्रम शर्मा
उपप्रधान-- प्रवीन चोपड़ा, सतपाल सिंह
उपप्रधान महिला-- आरती अग्रवाल, मंजू रानी
महासचिव-- अलोक शर्मा, साहिल मंगला व विक्रम सिंह
संयुक्त सचिव--गुलशन कुमार, जितेंद्र चौहान
खंजाची--पियूष गोयल, रितविक
लेडी एक्जिक्यूटिव-- अन्नू, रजनी
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