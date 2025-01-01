Kurukshetra News: पिहोवा में सरकारी खरीद और खेल सुविधाओं की तैयारी की समीक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
पिहोवा। प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने खरीफ सीजन में 1 अक्तूबर से शुरू होने वाली सरकारी खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पिहोवा में खाद्य एवं आपूर्ति तथा खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी संबंधित काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को गेहूं के उपलब्ध भंडार की समय-समय पर फ्यूमिगेशन कराने को कहा गया। श्रम और परिवहन के निविदा प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। प्रधान सचिव ने खेल विभाग को जिला स्तर पर स्टेडियमों और नर्सरियों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। खेल किट, साफ-सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। डीएफएससी नरेश कुमार ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए भंडार की मांग मुख्यालय भेजी जा चुकी है। बैठक में जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार, उप निदेशक कविता और बाजार समिति सचिव चंद्र सिंह उपस्थित रहे।
विज्ञापन